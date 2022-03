Tragedia sul Terminillo: escursionista 42enne precipita in un crepaccio, morto

MeteoWeb

Tragedia nella serata di ieri sul Monte Terminillo, a Rieti: un 42enne romano ha perso la vita. L’escursionista stava passeggiando con un amico quando, per cause ancora da accertare, è improvvisamente precipitato in un crepaccio in prossimità della cresta del Monte Elefante, nel territorio del Comune di Micigliano, cadendo per circa 200 metri e sbattendo più volte contro le rocce.

Sul posto sono giunti militari della Guardia di Finanza, agenti della polizia dei comandi di Rieti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti e gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il corpo, con un’operazione resa difficoltosa dal luogo impervio.

Sull’incidente indagano i magistrati della Procura di Rieti, che hanno aperto un’inchiesta, disponendo l’autopsia sulla salma dell’uomo, trasportata all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.