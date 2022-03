Aspromonte sommersa di neve, gli accumuli sfiorano i 3 metri: ciaspolata da sogno fino a Montalto | FOTO

MeteoWeb

Ha nevicato moltissimo in Aspromonte nelle ultime settimane: gli accumuli nivometrici sfiorano i 3 metri di neve alle pendici di Montalto, oltre i 1.800 metri di altitudine, dove ieri il nostro Massimiliano Pedi si è avventurato in una ciaspolata da sogno in uno scenario magico e incantato. L’Aspromonte selvaggio si rivela nel suo più bel volto invernale, dopo il dramma degli incendi della scorsa estate, e garantisce enormi riserve idriche in vista della prossima stagione calda. I segnali stradali sono letteralmente sommersi da un accumulo che oscilla tra i 250 e i 280cm al suolo, come possiamo osservare nelle immagini della fotogallery scorrevole in alto e del video: