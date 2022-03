Trentino: domato dopo 10 giorni l’incendio in valle del Chiese, distrutti 250 ettari. Da domani tornano pioggia e neve

MeteoWeb

E’ stato domato, dopo 10 giorni, il vastissimo incendio sviluppatosi in valle del Chiese, nel territorio comunale di Bondone (Trentino), estesosi poi alla val Vestino, nel Bresciano.

Al lavoro, oggi, una trentina di volontari dei vigili del fuoco appartenenti ai corpi di Bondone-Baitoni, Condino, Brione, Praso, Pieve di Bono, Castel Condino, Roncone, Ragoli, Preore, Pinzolo, Lomaso e Fiavè.

Complessivamente le fiamme hanno distrutto 250 ettari di boschi, di cui 100 in territorio trentino. Al lavoro anche l’elicottero del corpo permanente, in attesa delle piogge previste per domani.

Dopo quasi due mesi senza precipitazioni, da domani a sabato il Trentino sarà interessato da una perturbazione che porterà pioggia e neve. “Le precipitazioni saranno sparse e tenderanno a diventare più probabili e diffuse tra giovedì sera e venerdì. Temperature in sensibile calo nei valori massimi e quota neve in progressiva diminuzione fino ai 1.000 m circa,” ha comunicato MeteoTrentino.