Troppa caffeina: 29enne muore per overdose

MeteoWeb

Un uomo è morto nel Regno Unito per overdose di caffeina dopo aver bevuto una miscela contenente l’equivalente di caffeina di diverse centinaia di tazze di caffè.

Tom Mansfield, 29 anni, personal trainer, aveva ordinato un sacchetto da 100 grammi di caffeina in polvere da utilizzare come integratore da bere. Tuttavia, misurando la polvere su una bilancia, ha commesso un errore che lo ha portato a consumare una dose fatale di caffeina.

La dose raccomandata di caffeina in polvere era compresa tra 60 e 300 milligrammi, ma la bilancia utilizzata da Mansfield aveva un peso iniziale di 2 grammi, secondo quanto riporta la BBC. Ciò significa che Mansfield ha finito per consumare diversi grammi di polvere, equivalenti a circa 200 tazze di caffè, secondo la BBC.

Immediatamente dopo aver consumato la bevanda, il 5 gennaio 2021, Mansfield ha avvertito una stretta al petto e ha detto che il suo cuore batteva veloce, riferisce la BBC. Poi dalla bocca ha iniziato a uscire schiuma e sua moglie ha chiamato un’ambulanza. Mansfield è stato portato in ospedale dopo essere andato in arresto cardiaco ed è stato dichiarato morto poco dopo, quello stesso giorno.

Il medico legale ha scoperto che Mansfield aveva un livello di caffeina nel sangue di 392 mg per litro. Il livello tipico di caffeina dopo aver bevuto una tazza di caffè è di circa 2-4 mg per litro, riporta la BBC.

Le polveri di caffeina possono essere pericolose perché sono molto più potenti delle bevande contenenti caffeina come il caffè. Nel 2015, la Food and Drug Administration statunitense ha avvertito diverse aziende che vendono la polvere che i loro prodotti rappresentavano un “rischio significativo o irragionevole di malattie o lesioni ai consumatori“, ha riportato in precedenza Live Science.

L’agenzia ha osservato che può essere difficile per i consumatori misurare con precisione una dose sicura di caffeina in polvere. Ad esempio, per misurare 50 mg di polvere utilizzando un misurino da un quarto di cucchiaino, un consumatore deve riempire solo il 6% del cucchiaino. “La differenza tra una quantità sicura e una dose tossica di caffeina in questi prodotti in polvere puri è molto ridotta,” ha affermato l’agenzia.

Nel caso del 29enne, la società che vendeva il prodotto a base di caffeina in polvere non includeva un dosatore al momento della morte di Mansfield, ma il marchio ora lo prevede, secondo North Wales Live. Secondo il coroner, se il misurino fosse stato disponibile in quel momento, Mansfield sarebbe probabilmente ancora vivo, riporta North Wales Live.