Tumori e disturbi psichici: rischio di suicidio e mortalità tra i pazienti con cancro

I pazienti con cancro a cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico hanno avuto una maggiore incidenza di mortalità e sono a maggior rischio di autolesionismo rispetto ad altri pazienti con cancro, secondo un articolo pubblicato su Nature Medicine. Un secondo articolo rileva che i pazienti con cancro hanno un rischio quasi 2 volte maggiore di morire per suicidio rispetto alla popolazione generale. Questi risultati si basano sulle più ampie analisi basate sulla popolazione del carico totale della malattia mentale e degli eventi di autolesionismo nei principali tumori degli adulti fino ad ora.

Nonostante i progressi nella terapia e nella prognosi del cancro negli ultimi decenni, i pazienti con cancro sono costantemente ad alto rischio di suicidio. Tuttavia, l’impatto della salute mentale sul suicidio e sui risultati di sopravvivenza nel cancro rimane poco chiaro, in gran parte a causa della mancanza di studi con campioni di dimensioni sufficienti per dimostrare tali effetti.

Alvina Lai e Wai Hoong Chang hanno analizzato i dati basati sulla popolazione provenienti da due grandi database di cartelle cliniche elettroniche che coprono un periodo di quasi 23 anni per esaminare casi di disturbi psichiatrici e autolesionismo in 26 tipi di cancro (tra 459.542 persone dai 18 anni in su). Gli autori hanno scoperto che la depressione è il disturbo psichiatrico più comune nei pazienti oncologici e che il maggior carico cumulativo di disturbi psichiatrici è associato alla somministrazione di chemioterapia, radioterapia, chirurgia e agenti alchilanti (usati in alcuni trattamenti contro il cancro) e al cancro ai testicoli. Disturbi psichiatrici (come depressione, disturbi d’ansia, schizofrenia, disturbi bipolari e disturbi della personalità) erano associati a un aumentato rischio di mortalità di qualsiasi tipo e a un aumento del rischio di autolesionismo entro 12 mesi dalla diagnosi di malattia mentale.

In uno studio separato, Corinna Seliger e colleghi hanno eseguito una revisione sistematica e una meta-analisi di 62 studi che hanno coinvolto più di 46 milioni di pazienti per determinare la mortalità complessiva per suicidio dei pazienti con cancro. Hanno scoperto che questi pazienti hanno un rischio di morte per suicidio quasi 2 volte maggiore rispetto a quello della popolazione generale, con una mortalità per suicidio 3,5 volte maggiore osservata in pazienti con tumori noti per avere una prognosi sfavorevole, compresi i tumori del fegato, stomaco e testa.

I risultati potrebbero aiutare a informare le iniziative collaborative di assistenza psichiatrica contro il cancro dando la priorità ai pazienti più a rischio e identificando i primi segni di intenzioni suicide e riducendo il rischio di suicidio a breve e lungo termine.