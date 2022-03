Turista polacco disperso nella Valle del Bove, sul versante sud dell’Etna: recuperato dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Tecnici della Stazione Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e militari del SAGF del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sono intervenuti nel tardo pomeriggio di martedì 8 marzo, per la ricerca e il recupero di un turista di nazionalità polacca, disperso nella zona della Valle del Bove, sul versante sud dell’Etna.

Il turista, allontanatosi dal proprio gruppo a causa della nebbia e delle difficili condizioni meteo, dalla sommità della Valle del Bove è ridisceso fino al fondo valle, dove, grazie anche ad immagini che inviava periodicamente dal suo cellulare e alle indicazioni che gli venivano fornite dai nostri tecnici, è stato individuato e recuperato da una delle squadre di ricerca, composta dai SAGF, alla base del canalone dei Faggi.

L’uomo, che si presentava in buone condizioni di salute, sebbene piuttosto affaticato, è stato accompagnato dai tecnici del SASS e dai militari del SAGF fuori dalla zona impervia, per essere affidato ai sanitari del 118, presenti con due ambulanze in attesa nel piazzale di Piano del Vescovo.

Presenti i Vigili del Fuoco e la Forestale.