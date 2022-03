Ucraina, innalzate le misure di sicurezza alla Base di Aviano: il livello di allerta passa da Bravo a Charlie

MeteoWeb

Mentre prosegue la guerra in Ucraina, sono state innalzate le misure di sicurezza alla Base Aerea Usaf di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, dove è di stanza il 31° stormo dell’aviazione americana. In questi giorni, il livello di allerta è passato da ‘Bravo’ a ‘Charlie’, grado tre su una scala di quattro.

La sorveglianza attorno alla base, in cui vivono 9mila americani tra militari e famiglie, è stata rafforzata come avviene sempre nei periodi di tensioni o conflitti internazionali. Inoltre, su disposizione del Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, sono stati richiesti rinforzi delle forze dell’ordine, con le squadre speciali anti-terrorismo che monitoreranno la Base di Aviano e altri obiettivi ‘sensibili’.