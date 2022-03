Ucraina: Anonymous trasmette filmati della guerra sulla tv di Stato russa

MeteoWeb

Il gruppo di hacker Anonymous ha interrotto i programmi della tv di Stato russa, trasmettendo video dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze di Mosca.

“Il collettivo di hacker Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi e i canali TV in diretta Russia 24, Channel One, Mosca 24 per trasmettere filmati di guerra dall’Ucraina” ha scritto il gruppo su Twitter rivendicando l’azione.

In un secondo tweet Anonymous ha evidenziato che si tratta della “più grande operazione mai effettuata“.