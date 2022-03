Ucraina, Franceschini: “l’Italia stanzierà risorse per ricostruire il teatro di Mariupol”

MeteoWeb

“L’Italia pronta a ricostruire il Teatro di Mariupol. Approvata dal Consiglio dei ministri la mia proposta di offrire all’Ucraina mezzi e risorse per riedificarlo appena sarà possibile. I teatri di ogni paese appartengono a tutta l’umanità. #WorldHeritage“. E’ quanto annunciato su Twitter dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine del Consiglio dei Ministri, appena terminato, in riferimento al teatro della città di Mariupol, in Ucraina, tra i maggiori centri ad essere diventato bersaglio delle forze armate russe.