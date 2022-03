Ucraina, Guterres (ONU): “questa è una guerra che non si può vincere, bisogna andare al tavolo di pace”

MeteoWeb

Da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina, ormai quasi un mese fa, il mondo sta assistendo a “sofferenze umane e distruzioni sconvolgenti”, ha detto il segretario generale dell’ONU, António Guterres, parlando con i giornalisti del conflitto che sta facendo vivere “l’inferno in terra” agli ucraini, indicando di “sistematici bombardamenti che terrorizzano i civili” e colpiscono “ospedali, scuole, edifici abitativi e rifugi”.

“Questa è una guerra che non si può vincere. Prima o poi si dovrà muovere dai campi di battaglia al tavolo di pace. E’ inevitabile. L’unica domanda è quante altre vite dovranno essere perse? Quante altre bombe dovranno cadere? Quante altre Mariupol devono essere distrutte? Quanti altri ucraini e russi verranno uccisi prima che tutti si rendano conto che questa guerra non ha vincitori, solo vinti?“, si chiede Guterres. Il segretario generale dell’ONU afferma di non vedere la possibilità di una vittoria militare dei russi, prendendo come esempio la situazione di Mariupol la città assediata da oltre due settimane: “anche se Mariupol dovesse cadere, l’Ucraina non può essere conquistata città per città, strada per strada, casa per casa. L’unico risultato sarebbe ancora sofferenza, distruzione e più orrore”.

“Allo stesso tempo non possiamo perdere la speranza“, ha però aggiunto Guterres sottolineando che “dai miei contatti con i diversi attori, diversi elementi di progressi diplomatici stanno emergendo su diverse questioni cruciali. C’e’ abbastanza sul tavolo per cessare le ostilita’ e negoziare seriamente, ora“. Guterres ha anche indicato come si stiano già mostrando gli effetti globali del conflitto, con l’aumento dei prezzi dell’energia e del cibo che “minacciano di provocare una spirale di crisi alimentare globale” che sarebbe gravissima per le nazioni in via di sviluppo già “soffocate dal peso del Covid”.

“Un mese fa la Russia ha lanciato una massiccia invasione del territorio sovrano dell’Ucraina in violazione della Carta delle Nazioni Unite. Continuare la guerra in Ucraina e’ moralmente inaccettabile, politicamente indifendibile e militarmente privo di senso. In ogni caso, e’ tempo di fermare i combattimenti e dare una possibilita’ alla pace. E’ tempo di porre fine a questa guerra orribile e assurda”, ha detto Guterres.