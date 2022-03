Ucraina: “i russi hanno distrutto un laboratorio nella centrale nucleare di Chernobyl”

MeteoWeb

Le forze militari russe hanno distrutto un laboratorio presso la centrale nucleare di Chernobyl che, tra le altre cose, lavora per migliorare la gestione delle scorie radioattive, ha affermato l’agenzia statale ucraina responsabile della zona di esclusione di Chernobyl, secondo quanto riporta l’Associated Press.

L’esercito russo ha occupato l’impianto dismesso all’inizio della guerra. La zona di esclusione è l’area contaminata intorno alla centrale, luogo del peggior disastro nucleare del mondo nel 1986.

L’agenzia statale ucraina ha affermato che il laboratorio, costruito per un costo di 6 milioni di euro con il sostegno della Commissione europea, è stato aperto nel 2015. Il laboratorio conteneva “campioni altamente attivi e campioni di radionuclidi che ora sono nelle mani del nemico, che speriamo danneggeranno se stesso e non il mondo civile”, ha affermato l’agenzia in una dichiarazione. I radionuclidi sono atomi instabili di elementi chimici che rilasciano radiazioni.