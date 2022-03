Ucraina, inviato Russia all’Onu: “è il momento di rimuovere le armi nucleari dall’Europa”

MeteoWeb

E’ il momento di rimuovere le armi nucleari dall’Europa occidentale e orientale. E’ quanto dichiarato dal rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite a Ginevra Gennady Gatilov ai microfoni dell’emittente libanese “Al Mayadeen“. Il diplomatico ha aggiunto che le basi militari rappresentano una minaccia per la sicurezza della Russia e Mosca ha chiesto da tempo a Washington di eliminare queste armi dai confini della Russia. Inoltre, ha sottolineato che gli Stati Uniti non potranno accedere alla Russia dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu o dal Consiglio di sicurezza dell’Onu.