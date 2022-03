Guerra in Ucraina: “le truppe russe hanno usato bombe al fosforo”

MeteoWeb

“La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin“. E’ quanto riferito dal sindaco della città di Irpin, in Ucraina, citato da The Kyiv Independent. “Le forze russe hanno preso di mira le città satellite di Kiev con bombe al fosforo la notte del 22 marzo – ha affermato Markushin – L’uso di tali armi contro i civili è vietato dalle Convenzioni di Ginevra“. Il vice capo della polizia di Kiev ha poi diffuso un video accusando la Russia di avere usato munizioni al fosforo contro la città di Kramatorsk, nell’est del Paese, riferisce The Independent.