Ucraina, il Premier olandese Rutte: “faremo di tutto ma l’intervento militare è un rischio troppo grande per il resto del mondo”

Per quanto tristi e dolorose siano le immagini dell’invasione russa dell’Ucraina, le truppe della NATO non saranno coinvolte direttamente nella guerra in nessuna circostanza. Lo ha affermato Mark Rutte, Primo Ministro dei Paesi Bassi, dopo un vertice con il suo omologo britannico Boris Johnson e il leader del governo canadese Justin Trudeau. “Quello che l’Occidente può fare, lo faremo. Quello che non faremo è intervenire militarmente in Ucraina“, ha detto a Downing Street.

Rutte si è consultato sia con Johnson che con Trudeau all’aeroporto militare di Northolt, dove i tre hanno anche incontrato i soldati britannici che aiutano a spedire rifornimenti di emergenza in Ucraina. Paesi Bassi, Regno Unito e Canada hanno sostenuto congiuntamente che il Presidente russo Vladimir Putin e i suoi complici dovrebbero essere processati presso la Corte penale internazionale dell’Aia.

I leader si sono rifiutati di ascoltare l’invito a smettere di acquistare energia russa. “La realtà è che dipendiamo in gran parte dal loro petrolio. Vogliamo ridurre drasticamente la nostra dipendenza da esso, ma ci vuole tempo“, ha detto Rutte. Il Premier olandese si è lamentato del fatto che le sanzioni economiche “non hanno ancora avuto l’effetto sperato” su Putin e sul Cremlino, ma ha espresso l’aspettativa che ciò alla fine avvenga.

Il Regno Unito pensa che, una volta che la guerra in Ucraina sarà finita, dovrebbe essere rivolta una riflessione globale al futuro. “Non possiamo presumere, come abbiamo fatto dopo l’invasione russa della Crimea e del Donbas, che lo status quo sarà ripristinato immediatamente. Dobbiamo concentrarci collettivamente sulla conservazione della sicurezza”, ha detto Johnson.

Rutte ha ribadito in nessun caso che avrebbe sostenuto un intervento della NATO. “C’è stato un consenso su questo fin dall’inizio. Forniamo aiuti umanitari, inviamo risorse per la difesa e forniamo assistenza logistica, ma non interverremo militarmente. È un rischio troppo grande per i Paesi Bassi e il resto del mondo. Sfortunatamente, in pratica ciò significa che vedremo quelle terribili immagini per qualche tempo a venire”, ha affermato.