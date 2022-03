Ricciardi shock: “ucraini che arrivano senza vaccino sono pericolosi”. Ma i profughi in Italia: “nessuno può obbligarci, Green Pass è illegale”

MeteoWeb

Ci volevano gli ucraini per ribellarsi contro il Green Pass! Mentre gli uomini stanno combattendo per la loro patria contro un esercito nemico molto più forte, difendendo con le unghie e con i denti la loro identità nazionale per tutelare la libertà, milioni di anziani, donne e bambini sono in fuga dalla guerra e diverse decine di migliaia sono arrivati in Italia dove si pone il problema del Green Pass, in quanto il 65% della popolazione ucraina non è vaccinato e del 35% che ha ricevuto la vaccinazione, solo l’1,7% ha fatto la terza dose. La totalità dei profughi che arrivano nel nostro Paese, quindi, non può avere il Super Green Pass. Ieri il consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, si è lasciato andare a dichiarazioni estreme: “i profughi che arrivano dall’Ucraina non vaccinati sono pericolosi per loro e per gli altri, dovrebbero essere fortemente incoraggiati alla vaccinazione. E togliere il Green Pass è una scelta sbagliata“. Ma la scienza ha già dimostrato che i non vaccinati non sono affatto “pericolosi“, non più di un vaccinato. Utilizzare questi termini per chi, a maggior ragione, sta scappando dalle bombe, è offensivo. E infatti i profughi si ribellano. In un servizio andato in onda ieri sera su Rete 4 durante la trasmissione “Fuori dal Coro”, l’ucraina Olga (Associazione Nuova Ucraina) ha detto che “nessuno può obbligare a fare ciò che non si vuole, se qualcuno si sognasse di obbligare me io innanzitutto farei una bella lettera al ministero dell’Interno, farei una denuncia alla Procura, bisogna avere il carattere…“. E poi ancora: “non hanno alcun diritto di fare scendere dal treno chi non ha il Super Green Pass, se lo fanno facciamo una causa in Tribunale“. Nello stesso servizio, Dmytro Mahdych, il Presidente Associazione Nuova Ucraina, ha aggiunto: “Il problema non è il Covid, ma che in Europa si sta svolgendo una terza guerra mondiale, quindi basta con questi certificati vaccinali. Il Super Green Pass è contro i diritti umanitari. Il vaccino deve essere soltanto una scelta della persona, non un obbligo“.