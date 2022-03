Ultraleggero si schianta nel Vicentino: morto il passeggero, ferito il pilota

MeteoWeb

Tragedia nel Vicentino. Un ultraleggero con a bordo due persone è precipitato in fase di atterraggio poco prima di una avio superfice tra Villaga e Barbarano Mossano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo aereo avrebbe toccato le chiome di alcuni alberi, per poi perdere quota e schiantarsi in un vigneto.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e i sanitari del Suem 118. Il passeggero, un 63enne, è morto all’istante mentre il pilota 60enne, residente a Longare, è rimasto ferito in maniera grave ed ora ricoverato al San Bortolo.