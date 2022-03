Una bevanda assunta durante i pasti riduce il rischio di diabete di tipo 2

MeteoWeb

Secondo una ricerca preliminare, i cui risultati saranno presentati alla Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Conference 2022, il consumo di alcol, in particolare vino, durante i pasti, è associato a un minor rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

“Gli effetti del consumo di alcol sulla salute sono stati descritti come un’arma a doppio taglio: dannosi o utili, a seconda di come viene consumato. Precedenti studi si sono concentrati su quanto le persone bevono e hanno avuto risultati contrastanti. Pochissimi studi si sono concentrati su altri dettagli sul consumo di alcol, come i tempi di assunzione di alcol,” ha affermato l’autore dello studio Hao Ma, analista biostatistico presso il Tulane University Obesity Research Center di New Orleans.

Il consumo di alcol è legato a rischi a breve e lungo termine: la chiave, hanno spiegato gli autori, è la moderazione. Il consumo moderato è definito come un bicchiere di vino o altra bevanda alcolica al giorno per le donne e fino a due bicchieri al giorno per gli uomini: vale a dire fino a 14 grammi, o circa 150 ml, di vino al giorno per le donne e fino a 28 grammi, o circa 300 ml, di vino al giorno per gli uomini.

“Studi clinici hanno anche scoperto che un consumo moderato può avere alcuni benefici per la salute, incluso il metabolismo del glucosio. Tuttavia, non è chiaro se i benefici del metabolismo del glucosio si traducano in una riduzione del diabete di tipo 2. Nel nostro studio, abbiamo cercato di stabilire se l’associazione tra assunzione di alcol e rischio di diabete di tipo 2 potrebbe differire dai tempi di assunzione di alcol rispetto ai pasti,” ha proseguito l’esperto.

Gli studiosi si sono soffermati nello specifico sull’effetto che il consumo moderato di alcol potrebbe avere correlato al diabete di tipo 2 di nuova insorgenza. Sono stati analizzati i dati di 312.400 adulti della biobanca britannica che si sono autodichiarati bevitori di alcolici. I partecipanti non avevano diabete, malattie cardiovascolari o cancro al momento dell’iscrizione allo studio.

“Questi dati suggeriscono che non è l’alcol durante i pasti, ma altri ingredienti nel vino, forse antiossidanti, che potrebbero essere il fattore nel ridurre potenzialmente il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza. Sebbene sia necessario definire il tipo di vino, rosso contro bianco, e sia necessaria la convalida di questi risultati e dei meccanismi di beneficio, i risultati suggeriscono che se si consuma alcol durante i pasti, il vino potrebbe essere una scelta migliore,” ha affermato Robert H. Eckel, professore di medicina, emerito presso la Divisione di Endocrinologia, Metabolismo e Diabete e la Divisione di Cardiologia presso l’Anschutz Medical Campus dell’Università del Colorado.