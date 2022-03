USA, deraglia treno merci a est di Los Angeles: scoppiato un breve incendio a Colton

MeteoWeb

Un treno merci della Union Pacific che trasportava legname è deragliato oggi vicino Colton, nella contea di San Bernardino, a est di Los Angeles, in California, mandando fuori binari 13 vagoni. Non sono stati segnalati feriti, ma il treno inizialmente ha preso fuoco, secondo un portavoce della Union Pacific. Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco: alla fine le fiamme sono state spente.

Il deragliamento è avvenuto intorno alle 7:30 locali, in un punto in cui alcuni binari svoltano a sinistra per passare sotto un’autostrada e dirigersi a nord, mentre altri binari continuano a est. Non è chiaro in quale direzione fosse diretto il treno. La causa del deragliamento resta sotto inchiesta.