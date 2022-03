Gli USA hanno preso sul serio la minaccia nucleare di Putin: esercitazione anti-atomica per l’aereo speciale “Doomsday”

MeteoWeb

L'”aereo Doomsday” (“giorno del giudizio”) resistente alle bombe nucleari dell’Air Force statunitense avrebbe preso il volo per una breve missione di addestramento lunedì 28 febbraio, poco dopo che il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che avrebbe messo in allerta le forze nucleari del suo Paese.

L’aereo Doomsday – un Boeing 747 modificato chiamato Boeing E-4B – è decollato da una base dell’Air Force in Nebraska, ha completato un volo di 4,5 ore verso Chicago e ritorno, prima di atterrare di nuovo, secondo il sito di notizie britannico iNews. Durante questo breve volo, l’aereo sarebbe stato accompagnato da diversi jet di allerta utilizzati per tracciare i missili balistici.

L’E-4B fa parte di una flotta di cosiddetti velivoli Nightwatch mantenuti dalle forze armate statunitensi dagli anni ’70. Lo scopo dell’aereo è quello di fungere da quartier generale di comando mobile per il personale militare di alto livello in caso di guerra nucleare. L’aereo contiene alcune caratteristiche di sicurezza che non si vedono su un 747 commerciale. Innanzitutto, l’aereo da 200 milioni di dollari è dotato di apparecchiature analogiche antiquate, piuttosto che moderne apparecchiature digitali, per consentire all’aereo di continuare a funzionare anche se esposto all’impulso elettromagnetico di un’esplosione nucleare.

L’aereo, che è quasi totalmente privo di finestrini, è inoltre dotato di speciali schermature per proteggere i passeggeri e l’equipaggio dagli effetti termici di una guerra nucleare. Secondo CNBC, una speciale “gobba” sopra l’aereo, nota come “radome”, ospita più di 65 antenne paraboliche e satellitari, che consentono all’E-4B di comunicare con navi, sottomarini, aerei e linee fisse in qualsiasi parte del mondo.

Almeno un E-4B è sempre pronto, ha riferito iNews, e la flotta conduce regolari missioni di addestramento e preparazione. Non è chiaro se la missione di lunedì fosse una risposta diretta all’ordine di Putin di allertare le forze nucleari russe. Putin ha citato le dichiarazioni “aggressive” dei leader della NATO e le sanzioni economiche occidentali contro la Russia come motivo per il suo ordine militare.

Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che non ci sarebbe alcun cambiamento nella posizione nucleare americana e il Presidente Joe Biden ha sottolineato in una conferenza stampa che gli americani non avevano motivo di temere una guerra nucleare con la Russia, secondo iNews.