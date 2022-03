USA, la variazione delle precipitazioni negli ultimi 40 anni: “aumento annuale a est delle Montagne Rocciose, calo nel Sud-Ovest”. L’analisi di Climate Central

MeteoWeb

I valori climatici normali sono medie di 30 anni di dati meteorologici che forniscono un riferimento per confrontare le condizioni attuali in ogni stagione e regione di un Paese. In un’analisi di Climate Central, viene presentata la variazione delle precipitazioni medie negli USA tra i periodi normali 1991-2020 e 1981-2010. L’analisi rivela che le precipitazioni medie annuali sono aumentate a est delle Montagne Rocciose e sono diminuite a ovest, specialmente negli Stati Uniti sudoccidentali. Le variazioni locali delle precipitazioni sono state valutate utilizzando i dati delle stazioni per 247 località negli Stati Uniti.

La NOAA pubblica una nuova serie di valori climatici normali negli Stati Uniti ogni decennio e il periodo 1991-2020 fornisce la base di riferimento di 30 anni più recente per confrontare il meteo attuale.

Secondo l’analisi di Climate Central, le precipitazioni medie annuali sono generalmente aumentate a est delle Montagne Rocciose e negli Stati Uniti centro-settentrionali e sono diminuite a ovest (soprattutto nel Sud-Ovest del Paese). Il confronto delle precipitazioni medie stagionali tra i periodi 1991-2020 e 1981-2010 riflette maggiormente la variabilità da mese a mese e da regione a regione attraverso i diversi microclimi degli Stati Uniti contigui.

Le precipitazioni invernali medie sono aumentate per gran parte degli Stati Uniti contigui, in particolare nelle regioni dell’Upper Midwest, nelle Montagne Rocciose e nelle Plains settentrionali, dove alcune aree sono state fino al 25% più piovose nel periodo 1991-2020 rispetto al periodo 1981-2010.

Le precipitazioni primaverili medie sono aumentate nella valle dell’Ohio e in gran parte del Sud-Est, mentre il Sud-Ovest è diventato più asciutto. Le precipitazioni estive medie sono diminuite in tutto l’Ovest e nel Nord-Ovest, mentre i due terzi orientali degli Stati Uniti hanno mostrato un mix di zone più piovose e più asciutte a est delle Montagne Rocciose.

Le precipitazioni autunnali medie sono diminuite in tutte le regioni sud-occidentali, centro-meridionali e occidentali. Le diminuzioni delle precipitazioni autunnali medie tra il vecchio e il nuovo periodo normale hanno superato il -25% in alcune parti della California.

Variazione locale delle precipitazioni normali

Per uno sguardo più da vicino all’interno di ciascuna regione, Climate Central ha tracciato la variazione delle precipitazioni medie annuali e stagionali tra i periodi 1991-2020 e 1981-2010 per 247 località negli Stati Uniti sulla base dei dati delle stazioni meteorologiche. Delle 247 stazioni della rete, il 70% ha registrato un aumento delle precipitazioni medie annuali. Lexington (Kentucky) e Atlantic City (New Jersey) hanno entrambe registrato i maggiori aumenti percentuali nelle precipitazioni medie annuali (+10%). Traverse City (Michigan) e Eugene (Oregon) hanno registrato le maggiori riduzioni percentuali (rispettivamente -12% e -11%).

Il 73% delle stazioni ha visto inverni più piovosi nel periodo 1991-2020 rispetto al periodo 1981-2010. Il più grande aumento percentuale nelle precipitazioni invernali medie è stato a Mitchell (South Dakota, +25%) mentre il calo percentuale maggiore è stato a Traverse City (Michigan, -34%).

Il 72% delle stazioni ha visto primavere più piovose, con l’aumento percentuale maggiore a Honolulu (Hawaii, +21%) e il calo percentuale maggiore a Tucson, in Arizona (-21%).

Il 64% delle stazioni ha visto estati più piovose, con il maggiore aumento percentuale a San Jose (California, +156%) e il più grande calo percentuale a Bakersfield, sempre in California (-58%).

Le precipitazioni medie autunnali sono aumentate per il 45% delle stazioni e sono diminuite per il 54%. L’aumento percentuale maggiore delle precipitazioni autunnali medie è stato a Greenville (Carolina del Nord, +17%) mentre San Jose (California) ha registrato il calo percentuale maggiore (-33%).

I due periodi normali in questa analisi si sovrappongono di 20 anni e coprono un totale di appena 40 anni. Data questa finestra temporale limitata e la natura altamente variabile delle precipitazioni, è difficile collegare il cambiamento delle precipitazioni normali più recenti al cambiamento climatico. Le variazioni stagionali delle precipitazioni osservate tra i due valori normali più recenti sono, tuttavia, generalmente coerenti con i cambiamenti delle precipitazioni previsti nel corso del XXI secolo a causa del cambiamento climatico. I modelli climatici prevedono uno spostamento verso condizioni più asciutte negli Stati Uniti sudoccidentali e condizioni invernali e primaverili più piovose negli Stati Uniti settentrionali.

Il confronto delle precipitazioni normali dal periodo 1901-1930 con la media del XX secolo mostra uno spostamento generale verso condizioni annuali più piovose in generale (nonostante le variazioni regionali, comprese le condizioni più asciutte nel Sud-Ovest), specialmente durante i quattro periodi normali più recenti. Questa tendenza generale verso valori normali più piovosi è probabilmente collegata in parte al riscaldamento nel corso del XX secolo perché temperature più alte aumentano i tassi di evaporazione sull’oceano e sulla superficie terrestre, portando alla fine a maggiori precipitazioni in media, conclude l’analisi di Climate Central.