Vasto blackout a Taiwan: interruzioni di corrente a Taipei e in tutta l’isola

MeteoWeb

Diffusi blackout sono stati segnalati in molte parti di Taiwan a causa di quello che l’ufficio presidenziale ha definito “un incidente” in una centrale elettrica.

Le interruzioni di corrente si sono verificate dopo le 9 del mattino (le 2 in Italia) in tutta l’isola, dalla capitale Taipei fino a Taichung e alla contea meridionale di Pingtung.

Secondo l’ufficio presidenziale, una prima indagine ha mostrato che i blackout sono stati causati da “un incidente” in una centrale elettrica nel sud della città di Kaohsiung, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

I media locali hanno trasmesso immagini che mostravano agenti di polizia che dirigevano il traffico per sopperire ai semafori non funzionanti.

Taiwan High Speed Rail ha confermato che un numero imprecisato di treni è stato colpito dall’interruzione di corrente.

Taiwan Railways Administration ha riferito che alcuni dei suoi treni che operano nel sud di Tainan, Pingtung e Nantou centrale sono stati ritardati o sospesi.