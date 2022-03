Vasto incendio in Colorado: ordine di evacuazione per 19.000 persone

MeteoWeb

Un’ordine di evacuazione è stata emessa per almeno 19.000 persone in Colorado, negli USA, a causa di un violenti incendio divampato nell’area metropolitana di Boulder. Al momento non si registrano feriti e non è chiaro se ci siano abitazioni in pericolo, ma il fatto che le fiamme in poche ore siano notevolmente aumentate ha fatto scattare l’allarme fra le autorità, portando così alla decisione di ordinare le vacuazioni obbligatorie. Anche se l’incendio è contenuto solo al 21%, le condizioni meteo stanno ora giocando a favore dei pompieri. Il vento si è placato, semplificando l’intervento delle forze di emergenza.