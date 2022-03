Vasto incendio in Friuli: fiamme nei boschi della Carnia, vicino Tolmezzo

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri è divampato un incendio nel bosco di Fusea, in Carnia, vicino Tolmezzo (Udine).

Sul posto stanno ancora operando numerose squadre di Vigili del Fuoco intervenute assieme al personale della Guardia Forestale regionale per tentare di contenere le fiamme.

La zona è impervia e per tale motivo è stato richiesto l’intervento di elicotteri antincendio.

Nei giorni scorsi altri incendi boschivi sono divampati nelle zone montane di Clauzetto, Pinzano e Aviano in provincia di Pordenone. Oltre il confine con il Veneto, devastanti roghi stanno interessando l’area di Longarone.