Versailles, Draghi: “non siamo in economia di guerra ma è bene prepararsi”

MeteoWeb

“Dobbiamo prepararci ma non è assolutamente un’economia di guerra. Ho visto degli allarmi esagerati. Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire sennò saremmo già in una fase di razionamento“. E’ quanto dichiarato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa da Versailles. “Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali“, aggiunge.