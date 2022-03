Guerra Ucraina, il VIDEO che fa discutere: “guardate, Putin è un ologramma”, e anche Zelensky alimenta i dubbi social

MeteoWeb

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, ha partecipato ieri ad un evento con le assistenti di volo delle compagnie aeree russe in vista della Giornata internazionale delle donne, che cade l’8 marzo (vedi foto in coda all’articolo). Sui social network ucraini è diventato virale e impazza un video che dimostrerebbe qualche anomalia nelle immagini, in modo particolare nel braccio di Putin che sembra attraversare il microfono del tavolo come se fosse un ologramma. Il Presidente ucraino Zelensky, cogliendo la palla al balzo, nell’ultimo videomessaggio inviato ai suoi concittadini ha appositamente toccato e spostato il proprio microfono, con l’intenzione di dimostrare l’ennesima differenza tra la sua leadership reale rispetto a quella di Putin e cavalcando quindi l’ipotesi “complottista” nata sul web. Dove impazza il video: