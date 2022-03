Violente tempeste e tornado negli USA: gravi danni e feriti in Arkansas, Mississippi, Tennessee, Missouri e Texas | FOTO

MeteoWeb

Forti tempeste, con almeno 2 tornado confermati, hanno provocato diversi feriti, danneggiato case e aziende e interrotto le linee elettriche nel Mississippi e nel Tennessee: ciò dopo avere creato danni in Arkansas, Missouri e Texas durante la notte prima di spostarsi nel profondo Sud.

Il direttore della gestione delle emergenze della contea di Madison, Jason Moore, ha affermato che a Jackson, nel Tennessee, sono stati segnalati danni significativi e diffusi, in particolare in un importante ospedale e in una vicina casa di cura. Il tetto è crollato su un magazzino dopo che è stato evacuato a Southaven, Mississippi, vicino a Memphis.

Un tornado ha colpito Springdale, in Arkansas, e la città adiacente di Johnson verso le 4 del mattino, provocando 7 feriti, di cui 2 gravi. Il National Weather Service ha affermato che il tornado era probabilmente di categoria “almeno EF-2“, il che significherebbe che la velocità del vento ha raggiunto 178-217 km/h.

Nel nord-ovest del Missouri, un tornado EF-1 con velocità del vento di circa145 km/h ha colpito St. Joseph martedì notte, secondo il NWS. Il vortice ha danneggiato due case, ma non sono stati segnalati feriti. Un altro tornado EF-1 con velocità del vento intorno a 160 km/h ha toccato terra brevemente prima dell’alba mercoledì in una suddivisione rurale a 40 km a est di Dallas, danneggiando 2 tetti, ha riferito il NWS.

Più di 8.000 interruzioni di corrente sono state segnalate in Arkansas, mentre i blackout hanno riguardato circa 44.000 utenze nel Mississippi, 26.000 in Louisiana e Alabama e 24.000 nel Tennessee. I forti venti in Louisiana hanno ribaltato semirimorchi, staccato il tetto di una casa mobile, fatto schiantare un albero contro una casa e abbattuto le linee elettriche, secondo i meteorologi del NWS.

Le tempeste arrivano una settimana dopo che un tornado in un quartiere dell’area di New Orleans si è lasciato dietro una scia di distruzione durante le ore notturne, provocando una vittima.