Guerra Ucraina, Zelensky potrebbe apparire domani alla premiazione degli Academy Awards negli USA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in trattative con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per fare un’apparizione video durante la trasmissione di domenica degli Academy Awards, come si legge su The Post.

I funzionari dell’Accademia stanno ancora discutendo se Zelensky apparirà davvero brevemente nello show, hanno detto le fonti. Inoltre, non è chiaro se apparirà dal vivo o in un messaggio registrato. Fonti affermano che il dibattito è incentrato sul fatto che gli Oscar debbano rimanere apolitici mentre l’invasione russa dell’Ucraina infuria.

L’Accademia ha rifiutato di commentare su The Post. Si dice che la ABC, che sta trasmettendo lo spettacolo, sia a favore di una dichiarazione in diretta di Zelensky. ABC non ha però commentato ufficialmente la notizia.

Nel frattempo, si ritiene che l’attrice ucraina Mila Kunis, che ha raccolto 35 milioni di dollari con suo marito, Ashton Kutcher, per i rifugiati ucraini , farà una dichiarazione durante la premiazione. Zelensky ha espresso la sua gratitudine per gli sforzi di Kutcher e Kunis. Domenica su Twitter, il leader ha condiviso una sua foto in un incontro su Zoom con la coppia di Hollywood.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

Negli ultimi giorni, l’Accademia non ha comunque pronunciato parola in merito. Il produttore esecutivo dello show, Will Packer, ha detto ai giornalisti durante una conferenza stampa virtuale giovedì : “Questo è un momento davvero epocale nella storia dell’umanità e ne siamo molto consapevoli. E quindi che non entri in uno spettacolo come questo, non credo, e non esserne consapevole e non trovare un modo per riconoscere rispettosamente dove siamo e quanto siamo fortunati anche solo a poter mettere su questo spettacolo”.