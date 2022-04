4 lavori remunerativi a contatto con gli animali

MeteoWeb

Lavorare a contatto con gli animali può regalare delle grandissime soddisfazioni, soprattutto a coloro che nutrono una vera e propria passione per gli amici a 4 zampe e per le varie specie. Non a caso, nella maggior parte dei casi chi sceglie di svolgere un lavoro di questo tipo lo fa perché spinto dal grande amore per gli animali. Bisogna tuttavia considerare che molte delle professioni che rientrano in tale ambito offrono anche delle interessanti opportunità a livello remunerativo. Scopriamo allora insieme quali sono i lavori a contatto con gli animali meglio pagati al giorno d’oggi.

#1 Veterinario

Quella del veterinario è una professione sicuramente complessa, che non tutti possono permettersi di svolgere anche perché prevede un percorso di studio lungo. Per diventare infatti veterinario è necessario conseguire la laurea magistrale in Medicina Veterinaria, dopodiché occorre effettuare un tirocinio pratico e superare l’esame per ottenere l’abilitazione e potersi iscrivere all’Albo. Non si tratta insomma di un mestiere adatto a tutti, anche perché le materie sono complesse e bisogna essere disposti ad impiegare diversi anni. A livello prettamente remunerativo però, il veterinario può arrivare a guadagnare davvero parecchio soprattutto se si mette in proprio ed apre uno studio tutto suo.

#2 Assistente veterinario

Un’alternativa decisamente interessante per coloro che vorrebbero diventare veterinari ma non hanno la disponibilità economica o il tempo sufficiente per seguire l’iter formativo previsto è quella di seguire un corso per assistente veterinario. Questa è infatti una figura professionale che si avvicina moltissimo, ma che si può svolgere anche senza una laurea. Il compito dell’assistente è quello di affiancare il medico in tutte le sue mansioni, ma anche accogliere i pazienti all’interno dell’ambulatorio, pianificare gli appuntamenti e via dicendo. Per un assistente veterinario stipendio e guadagni in generale non sono di certo deludenti: ovviamente non si raggiungono le cifre del medico ma la remunerazione è comunque molto interessante e superiore alla media.

#3 Addestratore cinofilo

Un altro lavoro che permette di stare a contatto con gli animali e che offre anche delle grandi soddisfazioni, sia sul piano personale che a livello di remunerazione, è quello dell’addestratore cinofilo. Questa è una figura che al giorno d’oggi è molto ricercata e che ha il compito di educare gli amici a 4 zampe (soprattutto i cani), per prepararli alla partecipazione a gare di agility o comunque competizioni cinofile. L’addestratore è utile però anche per tutti coloro che desiderano impartire degli insegnamenti al proprio cane per raggiungere una convivenza più serena. Per diventare un professionista occorre seguire un corso specifico, dunque sostenere l’esame dell’ENCI per ottenere l’abilitazione.

#4 Guardiano dello zoo

Infine, un lavoro che merita di essere preso in considerazione se si amano gli animali è quello del guardiano dello zoo. Questo professionista può infatti guadagnare delle cifre davvero elevate, ma solo in pochi possono ambire ad una posizione simile. Per diventare guardiano dello zoo ed occuparsi della cura degli animali è necessaria una laurea in scienze animali, biologia o simili. Bisogna inoltre essere disposti a lavorare lontano da casa, visto che gli zoo non sono poi così diffusi in Italia.