Siglato l’accordo sull’aumento delle forniture di gas dall’Algeria: volumi crescenti dall’autunno

Nel corso della visita in Algeria del Presidente del Consiglio Mario Draghi, Eni ha firmato un accordo con Sonatrach per garantire maggiori forniture di gas all’Italia, con “volumi crescenti a partire dal 2022” e “fino a 9 miliardi di metri cubi di gas all’anno nel 2023-24″. Lo ha annunciato la società con un comunicato, spiegando che l’intesa è stata firmata alla presenza del Presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune e del Presidente del Consiglio italiano, dal Presidente di Sonatrach, Toufik Hakkar, e dall’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

L’accordo consentirà a Eni di aumentare le quantità di gas trasportato attraverso il gasdotto TransMed/Enrico Mattei, nell’ambito dei contratti a lungo termine di fornitura di gas in essere con Sonatrach a partire dai prossimi mesi autunnali, confermando la forte cooperazione fra i Paesi. L’accordo tra Eni e Sonatrach, prosegue il comunicato, le cui basi erano state gettate durante la precedente visita ad Algeri di Descalzi e del Ministro Luigi Di Maio lo scorso 28 febbraio, è stato definito e firmato in tempi record a seguito di intense negoziazioni che hanno coinvolto nell’ultimo mese il top management delle due aziende.

“Oggi è un giorno speciale per le relazioni tra Italia e Algeria, in particolare per Eni e Sonatrach: grazie alla collaborazione stretta e di lunga data tra le due società si è riusciti in così poco tempo e con uno enorme sforzo congiunto a firmare questo importante accordo che consolida ulteriormente la partnership tra le aziende e rafforza la cooperazione tra i nostri Paesi“, ha commentato Descalzi, ringraziando le istituzioni algerine e Sonatrach.

“L’accordo non termina nel 2024 ma il flusso sarà costante o su una rampa che andrà a crescere: da Algeri avremo circa 3 miliardi di metri cubi in più di gas subito, altri 6 nel 2023 per arrivare a 9 miliardi, circa 3 miliardi di gas e 3 di Gnl“, ha detto il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani interpellato ad Algeri sull’intesa sull’aumento delle forniture di gas algerino.

L’Algeria è il secondo Paese fornitore di gas per l’Italia dopo la Russia, secondo i dati del Mite. Attraverso il gasdotto Transmed, che unisce l’Algeria all’Italia passando attraverso la Tunisia con approdo in Sicilia a Mazara del Vallo, lo scorso anno è arrivato in Italia il 28% delle importazioni totali di gas, circa 21 miliardi di metri cubi. Dalla Russia il 43,3% per circa 30 miliardi di gas. La capacità del gasdotto è di 30 miliardi di gas.

Altri fornitori di gas all’Italia

Complessivamente sono sette i Paesi con cui l’Italia sarebbe in trattativa per nuove forniture di gas. Oltre all’accordo raggiunto con l’Algeria, ci sono anche Azerbaigian, Libia, Qatar, Congo, Angola e Mozambico. L’impegno dell’Azerbaijan sarebbe quello di fornire attraverso il Tap altri 2,5 miliardi di metri cubi di gas naturale fino a 9,5 miliardi. Inoltre è in corso un’analisi di mercato per il raddoppio del gas trasportato fino a 20 miliardi di metri cubi. In caso di esito positivo, servirebbero circa 4 anni per la realizzazione ma non ci sarà bisogno di nuove infrastrutture.

Anche la Libia potrebbe fornire ulteriori quantità di gas, sebbene di dimensioni minori rispetto ad Algeria e Azerbaijan. Attraverso Greenstream, vengono importati 3,2 miliardi di metri cubi.

Per quanto riguarda il gas naturale liquefatto (Gnl), da Qatar, che è il primo fornitore in Italia, ed Egitto si prevede possano arrivare 3 miliardi di metri cubi aggiuntivi nel 2022 e 5 miliardi nel 2023. Altri 5 miliardi giungerebbero dal Congo nel 2023-2024. Secondo quanto promesso dal Presidente Joe Biden, inoltre, nuovi flussi aggiuntivi dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti.