Adorno Day, l’affascinante concorso fotografico inaugurato in Calabria | FOTO

MeteoWeb

Un concorso fotografico che unisce amore l’ambiente a rispetto per la natura. In Calabria, il comune di Campo Calabro in collaborazione con la Stazione Ornitologica Calabrese ha organizzato l’“Adorno Day” in uno scenario d’eccezione: la fortezza di Forte Batteria Siacci. La giornata di oggi è stata dedicata all’osservazione di uno dei fenomeni naturalistici più affascinanti che si svolgono in primavera sulle colline dello Stretto di Messina, ovvero la migrazione del Falco pecchiaolo e di altre specie.

Nel corso dell’evento, che proseguirà fino alle 17:30, è stato presentato il premio fotografico intitolato a Sergio Tralongo, compianto naturalista reggino e direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte scomparso prematuramente, il quale ha dedicato la propria vita alla natura.

La giornata è stata dunque dedicata al birdwatching, all’escursionismo ed alla fotografia naturalistica. Le attività della giornata, che terminerà con un rinfresco, sono state proposte in maniera completamente gratuita.