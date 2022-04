Francia, aereo da turismo precipita dopo il decollo: morte le persone a bordo

MeteoWeb

Un aereo da turismo si è schiantato stamattina dopo il decollo all’aeroporto di Saint-Brieuc, in Bretagna (Francia), uccidendo tre persone. Tra le vittime ci sono il pilota di circa 50 anni e una coppia di passeggeri, di età compresa tra i 20 ei 30 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:15 e l’aereo, un DR 400, è precipitato in una zona boscosa, non lontano dalla pista di decollo.

Una ventina di soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente. Mobilitati anche due camion dei pompieri.

La Procura di Saint-Brieuc ha avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente. Una coppia ha assistito all’incidente aereo: saranno ascoltati, insieme ad altri testimoni delle case vicine.

È un weekend drammatico per l’aviazione in Bretagna. Questo incidente è avvenuto il giorno dopo lo schianto di un aereo a Plouhinec (Morbihan). Morto il pilota 65enne, ferito lievemente il passeggero.