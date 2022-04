Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per temporali

MeteoWeb

Domani giornata all’insegna del maltempo in Emilia–Romagna, in particolare sull’area appenninica, in riferimento alla quale la protezione civile ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali e vento. Secondo le previsioni, un intenso flusso meridionale determinerà successivi impulsi di precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore appenninico. I fenomeni saranno più persistenti sul settore centrale della regione. Brevi rovesci e temporali sparsi potranno interessare anche il resto del territorio prevalentemente nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale della regione, con possibili superamenti della soglia 1. Sono inoltre previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 km/h) o forte (75-88 km/h) su tutto il crinale appenninico, anche associati a raffiche, in probabile estensione anche alle zone collinari. L’allerta è valida fino alla mezzanotte di domani.