Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice arancione per vento forte e mare agitato

“Nel pomeriggio di venerdì 8 aprile è prevista un’ulteriore intensificazione della ventilazione con venti di burrasca moderata o forte (da 62-74 Km/h a 75-88 Km/h) anche sulla pianura centro-occidentale“: Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo per “vento, stato del mare, mareggiate“, valida “dalle 12:00 del 08 aprile 2022 fino alle 00:00 del 10 aprile 2022“.

Nella giornata di sabato 9 aprile, si legge nell’avviso, “sono previsti venti di burrasca moderata o forte, inizialmente da sud-ovest sui rilievi appenninici che tenderanno poi ad estendersi, nel corso della mattinata, all’intera regione e a divenire nord-occidentali. Dalla serata ulteriori rinforzi di vento di burrasca forte da nord-est interesseranno la fascia costiera e il mare. Durante l’evento saranno possibili rinforzi o raffiche anche di intensità superiore. Il mare è previsto agitato al largo dalla serata con altezza dell’onda superiore a 3,2 m e direzione d’onda da nord-est. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale“.

“Dalle 12 del 8 aprile allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; GIALLA per vento per le province di PR, RE, BO, FE, RA, FC, RN.

Per la giornata del 9 aprile allerta ARANCIONE per vento per le province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; per stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN; GIALLA per vento per le province di PR, RE, MO, BO, FE; per mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN“.