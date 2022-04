Allerta Meteo Liguria: domani intense mareggiate nel Levante

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta meteo per mareggiate intense per la giornata di domani, sabato 2 aprile per il levante della Liguria (zona C).

Già dalla notte, infatti, è previsto mare agitato su AB, molto agitato su C con mareggiate per onda lunga di libeccio, intense su C (periodo 8-9 secondi su AB, 9-10 su C); mare in scaduta dal mattino con residue mareggiate su C, poi molto mosso.

Saranno, comunque, due giornate all’insegna dell’instabilità quelle di oggi e domani, sulla Liguria. Oggi venerdì 1 aprile, l’ingresso di un nucleo freddo in quota comporta condizioni d’instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi con bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a colpi di vento e grandinate; saranno possibili anche mareggiate su tutte le coste e avremo venti forti meridionali.

Domani, sabato 2 aprile, un profondo minimo sul mar Ligure manterrà condizioni d’instabilità con possibili rovesci/temporali sparsi fino a moderati con quota neve localmente in discesa a 200-300 metri su C, a fondovalle su E. Previsti anche venti di burrasca da est, sudest su C, forti da nord, nordest su AB, in attenuazione dal pomeriggio.