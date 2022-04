Allerta Meteo Lombardia: piogge e temporali nel weekend, anche a Milano

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico dalle ore 12 di domani, sabato 23 aprile, alle ore 12 di domenica 24 aprile e per rischio temporali forti sempre dalle ore 12 di sabato, fino alle ore 9 di domenica. Sono attese precipitazioni diffuse, benché deboli, sulle aree pianeggianti di nord ovest della Lombardia che potranno intensificarsi anche sul nodo idraulico di Milano nel corso della giornata di domani soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata assumendo carattere temporalesco.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.