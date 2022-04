Allerta Meteo, tutti i dettagli sul maltempo di Pasqua: Sicilia a rischio alluvione

MeteoWeb

Vigilia di Pasqua molto mite sull’Italia settentrionale e tirrenica, dove abbiamo un clima quasi estivo: splende il sole e la temperatura ha raggiunto +27°C a Grosseto, +26°C a Savona e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Trento, Frosinone, Aosta e Olbia, +24°C a Milano, Torino, Bolzano, Pisa, Como, Viterbo, Siena, La Spezia e Tivoli.

Tutto un altro mondo invece al Sud, con molte nubi africane, cielo sporco di sabbia del Sahara e temperature molto più basse al punto che la massima non ha superato i +19°C a Catania, Messina, Cosenza e Catanzaro, i +18°C a Bari e Taranto, i +17°C a Lecce e Crotone, addirittura i +16°C a Trapani, Brindisi, Matera e Termoli dov’è una giornata tipicamente invernale.

Tra le località più fredde d’Italia, le isole del Canale di Sicilia dove la temperatura massima odierna s’è fermata a +16°C sia a Lampedusa che a Pantelleria, complice proprio la sabbia del Sahara molto fitta al punto da oscurare il sole.

La situazione cambierà rapidamente domani, proprio nel giorno di Pasqua, Domenica 17 Aprile: come possiamo osservare nelle mappe, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutt’Italia, eccezion fatta per l’alta Lombardia e la Liguria. Altrove avremo un netto calo delle temperature rispetto ad oggi, a causa dell’ennesimo colpo di coda dell’inverno proveniente dai Balcani. Le temperature diminuiranno soprattutto nelle Regioni adriatiche centro/meridionali, quindi Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, ma in generale anche su tutto il resto del Sud, quindi Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Netto calo termico anche nel Lazio, specie meridionale:

Questo calo termico sarà accompagnato anche da fenomeni di maltempo che si concentreranno soprattutto al Centro/Sud: al mattino piogge e temporali colpiranno Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne della Campania e alta Calabria, per poi concentrarsi nel pomeriggio-sera all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia. Attenzione alla Sicilia: tra le ore 14:00 e le ore 21:00 avremo violenti temporali che potrebbero rivelarsi alluvionali, dapprima nella fascia tirrenica tra Cefalù e Capo d’Orlando, successivamente più verso sera tra catanese e siracusano.

Oltre a piogge e temporali, avremo anche forti venti di bora e grecale in tutt’Italia: sarà quindi una Pasqua tipicamente invernale su gran parte del nostro Paese, anche se al Nord e in Toscana continuerà a splendere il sole indisturbato.

