Allerta Meteo, il maltempo del Sud continua anche a Pasquetta. Forti temporali nella notte in Sicilia

E’ stata una Pasqua di forte maltempo in Sicilia, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi: nubifragi sparsi hanno colpito l’isola, dal palermitano a catanese e siracusano, con allagamenti e disagi diffusi sul territorio. Sono caduti 67mm di pioggia a Misilmeri, 54mm a Palermo, 50mm ad Augusta e Carlentini, 43mm a Bagheria e San Giovanni La Punta, 40mm a San Gregorio di Catania, 39mm a Villabate, 34mm a Catania, tra le località più colpite.

Ancora adesso, nella tarda serata, forti temporali stanno colpendo la fascia jonica della Sicilia orientale, in modo particolare sul litorale siracusano:

La situazione migliorerà soltanto parzialmente nella giornata di Pasquetta, quando persisteranno piogge sparse al Sud in modo particolare al mattino. Schiarite più ampie nel pomeriggio, ma in un contesto climatico ancora tipicamente invernale, particolarmente freddo e ventoso. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: