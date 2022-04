Allerta Meteo Milano: piogge dal pomeriggio di oggi

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali dalle ore 18 di oggi, sabato 30 aprile, alle ore 18 di domani, domenica 1 maggio. “Un vortice perturbato proveniente dal Nord Europa sta cominciando ad interessare la nostra Regione e porterà nelle prossime ore maggiore nuvolosità ed una generale instabilità. Dal pomeriggio di oggi, si attendono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporalesco che interesseranno soprattutto Alpi e Prealpi, ma non si esclude il possibile coinvolgimento dei settori di Alta Pianura tra cui il nodo idraulico di Milano“. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.