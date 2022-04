Allerta Meteo Protezione Civile: piogge, venti forti e neve su gran parte d’Italia, i dettagli

MeteoWeb

La vasta area depressionaria che interessa gran parte del continente europeo convoglia sull’Italia masse d’aria umide e moderatamente instabili, portando precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, più intense e significative sui versanti tirrenici meridionali. Nel corso della prossima notte si isolerà un minimo sul Mar Ligure, con contributo di aria fredda, che darà luogo a nevicate fino a bassa quota su gran parte del Paese. La fase di maltempo, inoltre, sarà accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione occidentale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 1° aprile, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali sulla Liguria e occidentali su Sardegna, Toscana e Lazio, specie settori costieri. Dalle prime ore di domani, sabato 2 aprile, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno inoltre possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla notte di oggi, venerdì 1° aprile, si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Basilicata e Calabria, dove la quota neve sarà sopra i 700-900 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. L’avviso prevede infine, dal pomeriggio di domani, sabato 2 aprile, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 2 aprile, allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Molise e Basilicata.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 aprile 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Basilicata occidentale e Campania, Lazio meridionale, Piemonte occidentale, settori alpini di Triveneto e Lombardia orientale, con quantitativi da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone del Paese, ad eccezione dei settori adriatici di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata orientale e Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sui settori alpini sopra 800-1000m, dalla sera in calo fino a 600m al Nord-Ovest, con apporti al suolo generalmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo al Centro-Sud e sui settori alpini.

Venti: forti, tendenti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in estensione ai settori costieri di Toscana e Lazio e alla Sicilia; localmente forti occidentali sul resto del Centro-Sud, su Liguria e Romagna.

Mari: agitati, tendenti a molto agitati, il Mar di Sardegna e il Mar Ligure; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendenti ad agitati il Tirreno e il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 aprile 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Alta Toscana, Lazio centro-meridionale, Sardegna, resto di Campania e Basilicata occidentale, Calabria tirrenica centrale, Alpi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del territorio nazionale, ad eccezione dei settori costieri di Abruzzo e Molise, Puglia e Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 600-800m su regioni settentrionali, Sardegna e su tutte le regioni tirreniche e le zone interne del Centro-Sud peninsulare, in locale abbassamento fino a 400m al Centro e sulla Sardegna, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti sulle Alpi orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile calo su tutte le regioni, localmente marcato sulle regioni centrali.

Venti: di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali sulla Sardegna; da forti a burrasca occidentali su tutte le zone tirreniche e sulla Sicilia; localmente forti occidentali sul resto del Centro-Sud, con raffiche di burrasca su tutte le zone appenniniche; localmente forti settentrionali sulla Liguria, con raffiche di burrasca.

Mari: molto agitato il Mar di Sardegna; agitati i restanti bacini occidentali, localmente molto agitato il Canale di Sardegna; molto mosso lo Ionio e l’Adriatico meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-meridionale, Liguria, settori appenninici settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata occidentale e Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 700-900m sulle zone interessate dalle precipitazioni, con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo sui settori alpini, massime in generale aumento sulle regioni occidentali, localmente sensibile.

Venti: forti occidentali, con raffiche di burrasca, su Sardegna, Sicilia, Calabria e coste della Campania; localmente forti occidentali sul resto del Sud; tutti in attenuazione nel pomeriggio.

Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, con generale attenuazione del moto ondoso nel pomeriggio.

