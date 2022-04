Allerta Meteo Protezione Civile: venti fino a burrasca al Centro-Nord, i dettagli

MeteoWeb

Una saccatura di origine atlantica si muove verso levante avvicinandosi, nel corso delle prossime ore, ai settori settentrionali della nostra penisola. Il sistema frontale associato attraverserà, nella giornata di domani, molto rapidamente il Paese portando precipitazioni isolate ed un marcato rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria e, dal mattino di domani, sabato 9, al Lazio, specie settori costieri ed appenninici, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali a partire dall’Emilia-Romagna. Mareggiate lungo le coste esposte. Sempre dalle prime ore di domani, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Piemonte, Lombardia e Veneto.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’8 aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Friuli Venezia Giulia, settori alpini ed Alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni centro-meridionali.

Venti: forti sud-occidentali su Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con raffiche di burrasca sulle aree appenniniche; localmente forti sud-occidentali sulle restanti regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sardegna, con rinforzi sulle aree appenniniche; localmente forti di Favonio sui settori alpini occidentali.

Mari: agitato il Mar Ligure; molto mossi il Tirreno, il Mare ed il Canale di Sardegna e localmente lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 9 aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto centro-meridionale, Lombardia sud-orientale, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania settentrionale e meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra degli 800-1000 metri sui settori alpini e, dalla sera, su Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centro-settentrionali.

Venti: forti sud-occidentali su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, con rinforzi di burrasca sulle aree appenniniche; localmente forti sud-occidentali sulle restanti regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sardegna, con rinforzi sulle aree appenniniche e, dal pomeriggio, sulle aree costiere di Lazio, Abruzzo e Molise e sulla Puglia settentrionale; forti di Favonio sulle aree alpine, specie occidentali, con raffiche di burrasca, in estensione alle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in graduale attenuazione dalla sera; dal pomeriggio tendenti a forti dai quadranti settentrionali su Alto Adriatico, Liguria e regioni centrali, con raffiche di burrasca sulle aree costiere adriatiche, in successiva estensione a regioni meridionali ed isole maggiori.

Mari: agitato il Mar Ligure; molto mossi il Tirreno, il Mare ed il Canale di Sardegna e localmente lo Ionio; dal pomeriggio localmente agitati il Tirreno centro-settentrionale, l’Adriatico settentrionale e il Mare di Sardegna; dalla sera, molti mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 aprile 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Lazio sud-orientale e regioni meridionali peninsulari, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: fino al mattino al di sopra dei 600-800 metri sull’Appennino centrale, specie abruzzese, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione, specie al Centro-Nord; massime in sensibile diminuzione sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con tendenza a graduale attenuazione iniziando dalle regioni centrali.

Mari: molto mossi tutti bacini centro-meridionali, localmente agitati i settori centro-meridionali di Tirreno ed Adriatico e, dalla sera, lo Ionio settentrionale; moto ondoso in graduale attenuazione sui bacini centrali e su quelli intorno alla Sardegna.

