Allerta Meteo Toscana: prorogato codice giallo per vento forte

Prorogata a domani, domenica 17 aprile, l’allerta meteo gialla per vento forte in Toscana. Nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale (Cfr), è indicato che il codice giallo sarà valido anche a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L’allerta, attualmente in corso, terminerà alla mezzanotte di lunedì 18 aprile. Stamani le raffiche di vento hanno superato i 41km/h.