Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per forte vento. È previsto, infatti, un rinforzo del libeccio dal pomeriggio di domani, giovedì 7 aprile. L’allerta è valida, dalle 18 di domani fino alla mezzanotte dello stesso giorno, sulla costa settentrionale e sull’Alto Mugello.

In particolare, sul settore centrosettentrionale della regione sono attese forti raffiche su Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e versanti sottovento all’Appennino. Moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a mari agitati in serata al largo a nord di Capraia e sulla costa settentrionale.