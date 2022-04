Allerta Meteo Toscana: in arrivo vento forte e piogge

MeteoWeb

Previsto in Toscana un rinforzo dei venti di Grecale sulle zone settentrionali a partire da domani 21 aprile. Dalle ore 12 fino alla mezzanotte, il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale prevede codice giallo per vento intorno a Firenze, nel Valdarno inferiore e nelle zone dell’Ombrone e del Bisenzio in provincia di Pistoia. Domani a causa di una depressione mediterranea che si avvicina all’Italia, sono possibili oltre alle raffiche di vento oggetto della vigilanza, anche temporali localizzati a sud e piogge sparse anche nell’Alto Mugello, nel centro sud e nell’Appennino.