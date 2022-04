Allerta Meteo Trentino: previsto forte vento domani

MeteoWeb

Domani un forte vento interesserà il Trentino: scatta, così, l’allerta meteo per vento. Con il transito di un fronte freddo sulle Alpi, atteso nelle prime ore di domani, è prevista un’intensificazione di venti settentrionali via via più freddi in montagna dove le raffiche risulteranno superiori a 80km/h mentre nei fondovalle più bassi, soprattutto quelli orientati nord-sud, si potranno registrare forti raffiche di föhn, localmente superiori a 60km/h, comunica Meteotrentino.

Il vento è previsto in attenuazione dalla serata di domani e dovrebbe cessare nella notte successiva con conseguente calo delle temperature.