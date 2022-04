Clima, dal fuoco alle piogge estreme: alluvioni dopo grandi incendi potrebbero diventare sempre più frequenti

MeteoWeb

Secondo un nuovo studio, devastanti incendi seguiti da forte maltempo, che innesca inondazioni e frane, colpiranno gli Stati Uniti occidentali molto più spesso in un mondo stretto nella morsa del riscaldamento globale, diventando un evento frequente.

La combinazione fuoco–inondazioni, con piogge torrenziali estreme che colpiscono un punto colpito da roghi nel giro di un anno, potrebbe aumentare fino a 8 volte nell’area del Pacifico nord-occidentale, raddoppiare in California e balzare a circa il 50% in Colorado entro l’anno 2100 nel peggiore dei casi delineati in uno scenario di cambiamento climatico di aumento delle emissioni di gas serra, riporta uno studio pubblicato su Science Advances.

Secondo la ricerca, con l’intensificazione del cambiamento climatico causato dall’uomo, il 90% degli incendi estremi sarà seguito da almeno 3 fasi di forte maltempo nello stesso luogo entro 5 anni.

Gli autori dello studio hanno affermato che, anche se l’area occidentale degli USA sta diventando nel complesso più arida, allungando la stagione degli incendi, le raffiche di piogge intense stanno aumentando e arrivano prima, quindi le stesse aree possono essere danneggiate da entrambi gli estremi.

“Un disastro è terribile. Due disastri in rapida successione sono anche peggio perché ti stai ancora riprendendo dal primo,” ha affermato la coautrice dello studio, Samantha Stevenson, scienziata climatica presso l’Università della California. “Nel caso particolare degli incendi seguiti da piogge estreme, l’incendio prepara a conseguenze peggiori perché si perde vegetazione, cambiano le proprietà del suolo e si rende quel paesaggio più favorevole a inondazioni distruttive“.

Stevenson ha citato il Thomas Fire, iniziato alla fine del 2017 e seguito un mese dopo da un’ondata di maltempo con 13 mm di pioggia in soli 5 minuti: ha causato frane a Montecito che hanno ucciso 23 persone.

Soprattutto nel Pacifico nord-occidentale, le stagioni degli incendi e delle inondazioni continuano ad allungarsi e avvicinarsi l’una all’altra. Mentre è probabile che entrambe peggiorino, le precipitazioni estreme dovrebbero aumentare, secondo Daniel Swain, esperto di meteorologia occidentale presso l’UCLA: “È del tutto prevedibile che alcuni di questi luoghi avranno letteralmente ancora fuochi accesi quando il primo evento di pioggia estrema li spegnerà“.

Lo studio ha esaminato 11 Stati USA occidentali, concentrandosi su 4 di essi in cui l’aumento previsto degli incendi seguito da maltempo era più evidente.

Gli autori della ricerca hanno riconosciuto che lo scenario di riscaldamento peggiore che hanno studiato, utilizzando dozzine di simulazioni di modelli climatici su larga scala, sta diventando sempre meno probabile perché molti Paesi, ma non tutti, compresi gli Stati Uniti e l’Europa, hanno ridotto le emissioni. Hanno inoltre affermato di non essere stati in grado, al tempo dell’indagine, di utilizzare simulazioni di scenari più probabili con moderate riduzioni delle emissioni. Negli scenari più probabili, però, il Pacifico nord-occidentale probabilmente vedrebbe ancora un aumento di 4 volte di incendi e inondazioni, ha affermato l’autrice principale dello studio Danielle Touma, scienziata climatica del National Center for Atmospheric Research.