Alluvioni in Sudafrica, centinaia di vittime nel KwaZulu-Nata: “è una catastrofe di enormi proporzioni” | FOTO

MeteoWeb

Continua ad aumentare drammaticamente il bilancio delle vittime delle disastrose alluvioni che hanno colpito il Sudafrica, in particolare la provincia del KwaZulu-Nata, sulla costa orientale del Paese. Le autorità locali lo avevano detto: il bilancio era destinato ad aumentare a causa dell’alto numero di dispersi. E man mano che si continua a cercare nel fango, provocato dalle frane e dalle inondazioni, il numero delle vittime è salito a 306 (stamattina erano 59).

È una “catastrofe di enormi proporzioni“, ha affermato il Presidente Cyril Ramaphosa. “Questo disastro fa parte del cambiamento climatico. Ci sta dicendo che il cambiamento climatico è grave, è qui. Non possiamo più rimandare ciò che dobbiamo fare e le misure che dobbiamo adottare per affrontare il cambiamento climatico”, ha detto Ramaphosa, visitando le aree allagate di Durban e la circostante area metropolitana. La provincia sta per essere dichiarata zona disastrata dal governo nazionale, ha affermato Ramaphosa. “Il KwaZulu-Natal sarà dichiarato area provinciale disastrata, così potremo fare le cose velocemente. I ponti sono crollati, le strade sono crollate, persone sono morte e persone sono rimaste ferite’‘, ha detto Ramaphosa.

Il Presidente ha riferito che una famiglia aveva perso 10 membri nelle devastanti inondazioni. I residenti hanno dovuto abbandonare le loro case perché sono state spazzate via, gli edifici sono crollati e le infrastrutture stradali sono state gravemente danneggiate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il porto di Durban è stato allagato e i container sono stati spazzati via. Gli sforzi di salvataggio della forza di difesa nazionale sudafricana sono stati ritardati poiché anche l’ala aerea dell’esercito è stata colpita dalle inondazioni, ha affermato il generale Rudzani Maphwanya.

Le autorità stanno anche cercando di ripristinare l’elettricità in gran parte della provincia dopo le pesanti inondazioni in varie centrali elettriche.

I servizi meteorologici del Sudafrica hanno avvertito del persistere di venti e piogge e del rischio di continue inondazioni nel Kwazulu-Natal e in altre province durante il prossimo fine settimana di Pasqua. Potrebbero essere colpite le province sudafricane del Capo Orientale, dello Stato Libero e del Nord Ovest.