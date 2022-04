Alto Adige: aliante precipita in Val Pusteria, 2 morti

MeteoWeb

Incidente aereo in Alto Adige: 2 persone sono morte, un istruttore e il suo allievo. I due, entrambi tedeschi, erano partiti in aliante dall’Austria per un volo di addestramento, ma nel pomeriggio di ieri si sono perse le tracce del velivolo. Le ricerche sono scattate questa mattina, coinvolgendo il soccorso alpino e la guardia di finanza. L’aliante è stato ritrovato sul Monte Luta, nel comune di Monguelfo-Tesido in val Pusteria.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta.