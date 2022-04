Ambiente: domani la prima immersione del robot subacqueo Zeno nei laghetti di Campo

MeteoWeb

Il 13 aprile alle 11 il robot subacqueo Zeno si immergerà per la prima volta nei laghetti di Campo a San Giuliano Terme in provincia di Pisa per monitorare lo stato del fondale e delle acque.

Saranno presenti l’assessore all’ambiente del Comune di San Giuliano Terme, Filippo Pancrazzi e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Ateneo pisano Andrea Caiti.

Il monitoraggio ambientale del robot Zeno è legato ad una convenzione appena siglata tra il Comune di San Giuliano Terme e il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa.