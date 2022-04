Gli animali stanno cambiando le forme del loro corpo per far fronte ai cambiamenti climatici

MeteoWeb

Il riscaldamento globale è una grande sfida per gli animali a sangue caldo, che devono mantenere una temperatura corporea interna costante. Gli animali stanno affrontando il riscaldamento globale in vari modi. Alcuni si spostano in aree più fresche, ad esempio più elevate o più vicine ai poli. Alcuni cambiano i tempi di eventi chiave della vita come la riproduzione e la migrazione, che quindi si verificano in periodi più freddi. E altri si evolvono per cambiare le dimensioni del loro corpo per rinfrescarsi più rapidamente.

Una nuova ricerca ha esaminato un altro modo in cui le specie animali affrontano il cambiamento climatico: modificando le dimensioni delle orecchie, della coda, del becco e di altre appendici. I ricercatori hanno esaminato la letteratura pubblicata e hanno trovato esempi di animali che aumentano le dimensioni delle appendici in parallelo con il cambiamento climatico e gli aumenti di temperatura associati.

In tal modo, sono stati identificati molteplici esempi di animali che molto probabilmente sono “mutaforma”, comprese le specie in Australia. Il modello è diffuso e suggerisce che il riscaldamento climatico può determinare cambiamenti fondamentali nella forma animale.

La regola di Allen

È risaputo che gli animali usano le loro appendici per regolare la loro temperatura interna. Gli elefanti africani, ad esempio, pompano sangue caldo alle loro grandi orecchie, che poi agitano per disperdere il calore. I becchi degli uccelli svolgono una funzione simile: il flusso sanguigno può essere deviato verso il becco quando l’animale ha caldo.

Tutto ciò significa che ci sono vantaggi nell’avere appendici più grandi in ambienti più caldi. In effetti, già nel 1870, lo zoologo americano Joel Allen notò che nei climi più freddi, gli animali a sangue caldo – noti anche come endotermi – tendevano ad avere appendici più piccole mentre quelli nei climi più caldi tendono ad averne di più grandi. Questo modello divenne noto come la regola di Allen, che da allora è stata supportata da studi su mammiferi e uccelli. Modelli biologici come la regola di Allen possono anche aiutare a fare previsioni su come si evolveranno gli animali con il riscaldamento del clima.

Quali animali stanno cambiando?

Nella ricerca, gli autori hanno scoperto che gli esempi più documentati di mutaforma coinvolgono gli uccelli, in particolare l’aumento delle dimensioni del becco. Ciò include diverse specie di pappagalli australiani. Gli studi mostrano che la dimensione del becco dei cacatua gang-gang e dei parrocchetti dal groppone rosso è aumentata tra il 4% e il 10% dal 1871.

Anche le appendici dei mammiferi stanno aumentando di dimensioni. Ad esempio, nel toporagno mascherato, la lunghezza della coda e delle gambe è aumentata in modo significativo dal 1950. E nel grande pipistrello a foglia tonda, la dimensione delle ali è aumentata dell’1,64% nello stesso periodo.

La varietà di esempi indica che il mutamento di forma sta avvenendo in diversi tipi di appendici e in una varietà di animali, in molte parti del mondo. Ma sono necessari ulteriori studi per determinare quali tipi di animali sono più colpiti.

Altri usi delle appendici

Naturalmente, le appendici animali hanno usi che vanno ben oltre la regolazione della temperatura corporea. Ciò significa che gli scienziati a volte si sono concentrati su altri motivi che potrebbero spiegare i cambiamenti nella forma del corpo degli animali.

Ad esempio, studi hanno dimostrato che la dimensione media del becco del fringuello delle Galapagos è cambiata nel tempo in risposta alla dimensione del seme, che a sua volta è influenzata dalle precipitazioni. La ricerca ha esaminato i dati raccolti in precedenza per determinare se la temperatura ha influenzato anche i cambiamenti nella dimensione del becco di questi fringuelli. I dati dimostrano che la pioggia (e, per estensione, la dimensione del seme) determina la dimensione del becco. Dopo estati più secche, la sopravvivenza degli uccelli dal becco piccolo è stata ridotta.

Ma i ricercatori hanno trovato anche prove evidenti del fatto che gli uccelli con becchi più piccoli hanno meno probabilità di sopravvivere alle estati più calde. Questo effetto sulla sopravvivenza è stato più forte di quello osservato con le precipitazioni. Questo ci dice che il ruolo della temperatura può essere importante quanto altri usi delle appendici nel guidare i cambiamenti nelle dimensioni delle appendici.

La ricerca suggerisce anche che è possibile fare alcune previsioni su quali specie hanno maggiori probabilità di cambiare le dimensioni delle appendici in risposta all’aumento delle temperature. Queste includono (con alcune avvertenze) storni, passeri canori e una miriade di uccelli marini e piccoli mammiferi.

Perché è importante cambiare forma?

La ricerca contribuisce alla comprensione scientifica di come la fauna selvatica risponderà ai cambiamenti climatici. Oltre a migliorare la nostra capacità di prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici, questo ci consentirà di identificare quali specie sono più vulnerabili e richiedono priorità di conservazione. Mentre la ricerca mostra che alcuni animali si stanno adattando ai cambiamenti climatici, molti non lo stanno facendo.

Ad esempio, alcuni uccelli potrebbero dover seguire una dieta particolare, il che significa che non possono cambiare la forma del becco. Altri animali potrebbero semplicemente non essere in grado di evolversi in tempo.