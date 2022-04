Incidenti in montagna, giovane arrampicatore precipita per 100 metri in Trentino: è grave

MeteoWeb

Un giovane arrampicatore è precipitato per circa 100 metri lungo la ‘via Perla Bianca’ sulle Placche Zebrate sopra l’abitato di Dro, nel Trentino occidentale. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio. Il giovane, di Trento, stava scendendo in corda doppia insieme a un compagno di cordata quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto.

A dare l’allarme al Soccorso Alpino è stato proprio il compagno di cordata. Il tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano anche gli operatori della Stazione di Riva del Garda. L’elicottero ha verricellato alla base della parete il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. L’arrampicatore, 18 anni, è stato recuperato incosciente e con politraumi e quindi è stato trasferito in elicottero in condizioni gravi all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento.

Successivamente, in una seconda rotazione, l’elicottero è volato in parete per recuperare anche il compagno di cordata e trasferirlo a valle.